Россия проводит в Крыму учения с ракетными комплексами С-400
Об этом сообщают "Крым.Реалии" со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота России.
"В Крыму боевые расчеты дивизиона зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф" из состава армии ВВС и ПВО Южного военного округа провели тренировку по развертыванию комплексов со снятием временных нормативов, поиском и захватом воздушной цели", - говорится в сообщении.
Во время тренировки российские военные совершили марш к назначенному позиционному району, перевели установки в боевое положение и выполнили топографическую привязку и ориентирование средств зенитно-ракетного комплекса на местности.
Заключительным этапом подготовки зенитчиков станет проведение электронных пусков ракет по условным воздушным целям.
- Напомним, 9 июля в Одессе начались украинско-американские военные учения "Си Бриз".
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