Россия проводит в Крыму учения с ракетными комплексами С-400

16 июля, 2018, 18:03

В оккупированном Россией Крыму проходят учения с использованием зенитно-ракетных комплексов большой и средней дальности С-400 "Триумф"

Об этом сообщают "Крым.Реалии" со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота России.

"В Крыму боевые расчеты дивизиона зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф" из состава армии ВВС и ПВО Южного военного округа провели тренировку по развертыванию комплексов со снятием временных нормативов, поиском и захватом воздушной цели", - говорится в сообщении.

Во время тренировки российские военные совершили марш к назначенному позиционному району, перевели установки в боевое положение и выполнили топографическую привязку и ориентирование средств зенитно-ракетного комплекса на местности.

Заключительным этапом подготовки зенитчиков станет проведение электронных пусков ракет по условным воздушным целям.