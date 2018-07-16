 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Россия проводит в Крыму учения с ракетными комплексами С-400

В оккупированном Россией Крыму проходят учения с использованием зенитно-ракетных комплексов большой и средней дальности С-400 "Триумф"

Об этом сообщают "Крым.Реалии" со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота России.

"В Крыму боевые расчеты дивизиона зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф" из состава армии ВВС и ПВО Южного военного округа провели тренировку по развертыванию комплексов со снятием временных нормативов, поиском и захватом воздушной цели", - говорится в сообщении.

Во время тренировки российские военные совершили марш к назначенному позиционному району, перевели установки в боевое положение и выполнили топографическую привязку и ориентирование средств зенитно-ракетного комплекса на местности.

Заключительным этапом подготовки зенитчиков станет проведение электронных пусков ракет по условным воздушным целям.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 июля, 2018 понедельник

больше новостей

16 июля, 2018 понедельник

15 июля, 2018 воскресенье

14 июля, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать