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Одесская полиция ищет провокаторов из-за антисемитских надписей в городе

Работники Приморского отдела полиции Одессы выясняют обстоятельства появления на зданиях города надписей антисемитского содержания, появившихся после драк фанов столичного "Динамо" и донецкого "Шахтера"

Об этом сообщает отдел коммуникаций Одесского главка Нацполиции.

"Полиция выясняет обстоятельства появления на зданиях Одессы надписей антисемитского содержания, которые обнаружены сегодня в Приморском районе города. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Устанавливаются обстоятельства появления этих надписей, а также причастные к этому лица", - отметили в полиции.

Решается вопрос о внесении сведений по данному факту в ЕРДР по признакам ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины.

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