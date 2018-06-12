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Российские спецслужбы планируют испортить отношения Украины и Израиля, - Климпуш-Цинцадзе

Спецслужбы РФ пытаются испортить отношения Украины и Израиля и приравнять украинские патриотические силы к антисемитам

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе на конференции "Опыт создания государства Израиля: уроки для Украины", передает "Укринформ".

"У нас есть серьезные угрозы для нашего партнерства (с Израилем, - ред.), которые преимущественно имеют не украинские корни. Это, в частности, активное использование российскими спецслужбами так называемой еврейской карты в Украине и попытки поставить определенный знак равенства между украинскими патриотами и антисемитами», - сказала Климпуш-Цинцадзе.

Чиновник отметила, что эта проблема существует еще со времен СССР, когда "еврейскую карту" разыгрывали против украинцев советские спецслужбы. По словам Климпуш-Цинцадзе, после 2014 года российские спецслужбы особенно активно пытаются дискредитировать патриотические движения в Украине. Вице-премьер-министр предположила, что такие попытки будут продолжаться и в дальнейшем.

Одновременно Климпуш-Цинцадзе отметила, что безответственно заявлять, что проблемы антисемитизма в Украине не существует вообще.

"Случаи или вандализма, то нападений на еврейские святыни в Украине не только власть, но и все общество совершенно четко осуждает. Мы делаем все от нас зависящее, чтобы их расследовать и не допустить новых случаев", - подчеркнула вице-премьер.

Климпуш-Цинцадзе отметила, что в 2017 году не было зафиксировано ни одного случая вандализма в отношении еврейских святынь. Чиновник также отметила, что усилия российских спецслужб направлены не только на создание напряженности между украинцами и евреями, но и на другие этнические группы.

"Это не касается исключительно взаимоотношений между украинцами и евреями, а речь идет о создании дополнительного напряжения между украинцами и венграми, румынами, поляками. Нам всем надо противостоять", - подчеркнула Климпуш-Цинцадзе.

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