На Донбассе оккупанты обстреливают позиции ВСУ в четырех населенных пунктах
22 июля, 2018, 21:11
В течение суток российские оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.
"Оккупанты открывали огонь преимущественно из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Новоалександровка, Зайцевое, Талаковка и Лебединское", - говорится в сообщении.
Вследствие обстрелов один наш военнослужащий получил ранения. Потери противника уточняются.
Объединенные силы контролируют обстановку, устойчиво удерживают занимаемые рубежи и придерживаются режима прекращения огня, добавили в штабе.
- Как сообщалось, в Марьинке из-за взрыва на улице пострадали двое граждан.
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