На Донбассе оккупанты обстреливают позиции ВСУ в четырех населенных пунктах

22 июля, 2018, 21:11

В течение суток российские оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

"Оккупанты открывали огонь преимущественно из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Новоалександровка, Зайцевое, Талаковка и Лебединское", - говорится в сообщении.

Вследствие обстрелов один наш военнослужащий получил ранения. Потери противника уточняются.

Объединенные силы контролируют обстановку, устойчиво удерживают занимаемые рубежи и придерживаются режима прекращения огня, добавили в штабе.