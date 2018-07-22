 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

На Донбассе оккупанты обстреливают позиции ВСУ в четырех населенных пунктах

В течение суток российские оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

"Оккупанты открывали огонь преимущественно из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Новоалександровка, Зайцевое, Талаковка и Лебединское", - говорится в сообщении.

Вследствие обстрелов один наш военнослужащий получил ранения. Потери противника уточняются.

Объединенные силы контролируют обстановку, устойчиво удерживают занимаемые рубежи и придерживаются режима прекращения огня, добавили в штабе.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 июля, 2018 воскресенье

21 июля, 2018 суббота

больше новостей

22 июля, 2018 воскресенье

21 июля, 2018 суббота

20 июля, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать