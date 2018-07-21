Полиция обнаружила около 3 тыс. неисправных автобусов, которыми перевозили детей
Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, передает пресс-служба МВД.
"С 17 апреля в Украине продолжается отработка "Перевозчик". Сотрудники полиции уже осмотрели более 185 тысяч автобусов, из них 7625 используются для организованной перевозки групп детей. Выявлено около трех тысяч технически неисправных автобусов", - говорится в сообщении.
Кроме того, полицейские зафиксировали более 26 тыс. нарушений правил перевозки пассажиров и дорожного движения, допущенных водителями автобусов. При этом самые распространенные нарушения - управление транспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, создание аварийной обстановки, перевозки пассажиров сверх установленного количества, нарушение правил пересечения железнодорожных переездов, управление без необходимых документов и управление автобусами, которые не прошли обязательный технический контроль.
"Такие перевозчики должны безотлагательно лишаться лицензии", - подчеркнул Яровой.
Кроме того, первый заместитель главы МВД предложил привлекать к уголовной ответственности чиновников, которые согласовывают лицензии для нерадивых перевозчиков.
"Должна быть ответственность инспектора, регионального руководителя за то, каким образом они контролировали автоперевозчиков, как они подтверждали лицензионные условия, качество транспорта и его техническое состояние, когда давали разрешения на осуществление пассажирских перевозок. Служащие Укртрансбезпеки, которые выдают нерадивым компаниям-перевозчикам лицензии, должны нести уголовную ответственность за свою бездеятельность", - добавил Яровой.
#Яровой: С 17 апреля в Украине продолжается отработка «Перевозчик». Сотрудники полиции уже осмотрели более 185 тысяч автобусов, из них 7 625 используются для организованной перевозки групп детей. Выявлено около трех тысяч технически неисправных автобуса https://t.co/ZknQGmvU6R pic.twitter.com/NZPWzKnaAw— МВД Украины (@MVS_UA) 21 июля 2018 г.
- Напомним, 19 июля в Николаевской областипроизошло столкновение рейсового микроавтобуса Volkswagen с белорусской регистрацией и грузовика. В результате аварии водитель и четверо пассажиров микроавтобуса погибли на месте, еще 12 пассажиров получили ранения. Все погибшие в ДТП оказались гражданами Беларуси.
- 20 июля на Житомирщине произошла авария на дороге Киев-Чоп: маршрутка с пассажирами въехала в грузовик. В ДТП погибли водитель маршрутки и 9 пассажиров. Еще 9 пассажиров получили ранения. Полиция задержала владельца микроавтобуса.
- В Украине усилят меры безопасности на автодорогах и увеличат количество контрольных пунктов, а полицейские наряды усилят военными и автотехникой Нацгвардии.
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