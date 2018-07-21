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Полиция обнаружила около 3 тыс. неисправных автобусов, которыми перевозили детей

В течение трех месяцев проверок полицейские выявили около 3 тыс. автобусов, которые имели технические неисправности, но были задействованы в перевозке групп детей

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, передает пресс-служба МВД.

"С 17 апреля в Украине продолжается отработка "Перевозчик". Сотрудники полиции уже осмотрели более 185 тысяч автобусов, из них 7625 используются для организованной перевозки групп детей. Выявлено около трех тысяч технически неисправных автобусов", - говорится в сообщении.

Кроме того, полицейские зафиксировали более 26 тыс. нарушений правил перевозки пассажиров и дорожного движения, допущенных водителями автобусов. При этом самые распространенные нарушения - управление транспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, создание аварийной обстановки, перевозки пассажиров сверх установленного количества, нарушение правил пересечения железнодорожных переездов, управление без необходимых документов и управление автобусами, которые не прошли обязательный технический контроль.

"Такие перевозчики должны безотлагательно лишаться лицензии", - подчеркнул Яровой.

Кроме того, первый заместитель главы МВД предложил привлекать к уголовной ответственности чиновников, которые согласовывают лицензии для нерадивых перевозчиков.

"Должна быть ответственность инспектора, регионального руководителя за то, каким образом они контролировали автоперевозчиков, как они подтверждали лицензионные условия, качество транспорта и его техническое состояние, когда давали разрешения на осуществление пассажирских перевозок. Служащие Укртрансбезпеки, которые выдают нерадивым компаниям-перевозчикам лицензии, должны нести уголовную ответственность за свою бездеятельность", - добавил Яровой.

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