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Суд арестовал мэра Сколе, который предлагал бить взяточников на виселице

Мэру райцентра Сколе на Львовщине, который второй раз попался на получении взятки, суд избрал меру пресечения

Об этом сообщила пресс-секретарь областной прокуратуры Юлия Шевченко, передает Укринформ.

“Галицкий районный суд Львова избрал меру пресечения для мэра города Сколе на Львовщине, которого правоохранители задержали во время получения неправомерной выгоды. Суд определил для взяточника двухмесячное содержание под стражей с альтернативой залога в сумме 140 тысяч 960 гривен”, - отметила Шевченко.

  • В апреле этого года Владимир Москаль предлагал в Сколе установить виселицу для коррупционеров, к которой за ноги привязывали бы нарушителей и "били палками по заднице".
  • 18 июля его задержали за взяточничество после обмена соответствующими документами, которые подтверждают факт преступления.
  • Первый раз Москаль был задержан за взяточничество в августе 2015 года.
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