Мэра города Сколе задержали на взятке. Это уже не впервые
19 июля, 2018, 08:23
На Львовщине задержали на взятке мэра Сколе Владимира Москаля
Об этом на своей странице в Facebook написал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
"В славном городе Сколе работает мэром такой себе В. Москаль. Работает, хотя еще в марте 2018 осужден на 6,5 лет за взятку. Однако, апелляция все переносится. И Москаль продолжает быть мэром. Чтобы не потерять навыки решил этот Москаль снова взять неправомерное требование на 68,7 тыс грн", - пишет Луценко.
Владимира Москаля задержала полиция.
Луценко добавляет, что 68,7 тысяч - это составляющая сумма за различные "услуги". За одну - 60 тысяч, за другую - 8,7 тысяч.
- Напомним, в Винницкой области задержали руководителя подразделения Государственной фискальной службы, который требовал деньги от предпринимателя.
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