Мэра города Сколе задержали на взятке. Это уже не впервые

19 июля, 2018, 08:23

На Львовщине задержали на взятке мэра Сколе Владимира Москаля

Об этом на своей странице в Facebook написал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"В славном городе Сколе работает мэром такой себе В. Москаль. Работает, хотя еще в марте 2018 осужден на 6,5 лет за взятку. Однако, апелляция все переносится. И Москаль продолжает быть мэром. Чтобы не потерять навыки решил этот Москаль снова взять неправомерное требование на 68,7 тыс грн", - пишет Луценко.

Владимира Москаля задержала полиция.

Луценко добавляет, что 68,7 тысяч - это составляющая сумма за различные "услуги". За одну - 60 тысяч, за другую - 8,7 тысяч.