 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

"Киевский" клип Avicii номинировали на MTV Video Music Awards

Клип шведского диджея Avicii и певицы Риты Оры, съемки которого проходили в Киеве, номинировали на две статуэтки MTV Video Music Awards

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Клип получил номинацию в категории "Лучшие визуальные эффекты" и "Лучший танцевальный клип". Известно, что в производстве видео принимала участие киевская компания KIEV POSTPRODUCTION.

"Мы рады сообщить, что КПП (KIEV POSTPRODUCTION) входит в список номинантов #BESTVISUALEFFECTS с нашей работой Avicii ft. Rita Ora - "Lonely Together". Работа, которой мы гордимся!", - отмечает пресс-служба компании.

Съемки проходили на Рыбальском мосту и на Дарнице.

  • Напомним, 20 апреля шведского продюсера и ди-джея Avicii (настоящее имя Тим Берглинг) нашли мертвыми в Омане. Ему было 28 лет.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 июля, 2018 пятница

больше новостей

20 июля, 2018 пятница

19 июля, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать