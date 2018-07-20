"Киевский" клип Avicii номинировали на MTV Video Music Awards

20 июля, 2018, 18:47

Клип шведского диджея Avicii и певицы Риты Оры, съемки которого проходили в Киеве, номинировали на две статуэтки MTV Video Music Awards

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Клип получил номинацию в категории "Лучшие визуальные эффекты" и "Лучший танцевальный клип". Известно, что в производстве видео принимала участие киевская компания KIEV POSTPRODUCTION.

"Мы рады сообщить, что КПП (KIEV POSTPRODUCTION) входит в список номинантов #BESTVISUALEFFECTS с нашей работой Avicii ft. Rita Ora - "Lonely Together". Работа, которой мы гордимся!", - отмечает пресс-служба компании.

Съемки проходили на Рыбальском мосту и на Дарнице.