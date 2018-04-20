 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Шведский музыкант Avicii умер в возрасте 28 лет

Шведского продюсера и ди-джея Avicii (настоящее имя Тим Берглинг) нашли мертвыми в Омане

Об этом сообщает Chicago Sun Times.

Пресс-секретарь музыканта Диана Барон отметила, что 28-летний Берглинг находился в Мускате, Оман.

В 2016 году он отказался от концертов из-за проблем со здоровьем. В течение нескольких лет Avicii страдал от острого панкреатита, который повлекло за собой чрезмерное употребление алкоголя. В 2014 году ему удалили желчный пузырь и аппендицит.

Avicii был лидером современного электронно-танцевального движения и ди-джеем, собиравшим стадионы по всему миру. Он выиграл две награды MTV Music Awards, одну премию Billboard Music Award и заработал две номинации на Грэмми. Его самым большим хитом стал трек "Le7els”. Он также написал хиты "Wake Me Up!" "Дни" и "You Make Me".

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 апреля, 2018 пятница

больше новостей

20 апреля, 2018 пятница

19 апреля, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать