Шведский музыкант Avicii умер в возрасте 28 лет

20 апреля, 2018, 20:48

Шведского продюсера и ди-джея Avicii (настоящее имя Тим Берглинг) нашли мертвыми в Омане

Об этом сообщает Chicago Sun Times.

Пресс-секретарь музыканта Диана Барон отметила, что 28-летний Берглинг находился в Мускате, Оман.

В 2016 году он отказался от концертов из-за проблем со здоровьем. В течение нескольких лет Avicii страдал от острого панкреатита, который повлекло за собой чрезмерное употребление алкоголя. В 2014 году ему удалили желчный пузырь и аппендицит.

Avicii был лидером современного электронно-танцевального движения и ди-джеем, собиравшим стадионы по всему миру. Он выиграл две награды MTV Music Awards, одну премию Billboard Music Award и заработал две номинации на Грэмми. Его самым большим хитом стал трек "Le7els”. Он также написал хиты "Wake Me Up!" "Дни" и "You Make Me".