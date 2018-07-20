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Правительство Британии разработало санкции против России для введения после Brexit


фото: bbc
Правительство Великобритании разработало национальный режим санкций против России, который начнет действовать после выхода из состава ЕС

Об этом сообщила в интервью изданию "Настоящее время" посол Украины в Лондоне Наталья Галибаренко.

"Все санкции, которые вводились на уровне ЕС и других международных организаций, будут применены в британском законодательстве. Мои контакты в парламенте и правительстве сообщали, что британцы для себя не исключают возможности расширения санкционных списков. Мы будем работать над персональным списком людей, причастных к вооруженной агрессии в Украине или организации фейкового референдума в Крыму ", - сказала Галибаренко.

Кроме того, дипломат рассказала, что Украина и Великобритания пока ведут переговоры о новом торгово-экономическом соглашении, которое бы вступило в силу после Brexit.

"После Brexit Соглашение об ассоциации (между Украиной и ЕС - ред.) потеряет силу для Британии, поэтому на смену должен прийти двусторонний документ. У нас амбициозные планы. Мы с британцами хотим пойти дальше, чем это было в Соглашении об ассоциации, поскольку время идет, и мы понимаем, что некоторые вещи устарели, или где-то можно получить более широкий доступ к рынку. Мы об этом сказали британской стороне. Сначала реакция была очень сдержанной. Но я надеюсь, что в процессе консультаций мы сможем выйти на то, чтобы новое соглашение о зоне общей торговли было более амбициозным ", - сказала посол.

  • Напомним, Украина, Черногория, Албания, Норвегия, Грузия присоединились к решению Совета ЕС от 18 июня продлить санкции против России за аннексию Крыма до 23 июня 2019 года.
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