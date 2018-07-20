Под Мариуполем боевики обстреляли пограничников из противотанкового ракетного комплекса
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Операции объединенных сил.
"От одного из пограничных нарядов из состава Объединенных сил, который осуществляет прикрытие отдела пограничной службы "Сартана", поступило сообщение о взрыве вблизи них противотанковой управляемой ракеты, которая была выпущена со стороны временно оккупированной территории Украины", - говорится в сообщении.
Люди и техника в результате обстрела не пострадали. Пограничники приняли меры для обеспечения безопасности личного состава и гражданского населения и организовали наблюдение.
В штабе ООС отметили, что в мае 2018 года российские боевики двумя противотанковыми управляемыми ракетами обстреляли КПВВ "Гнутове", во время пропуска мирного населения через линию разграничения.
- Напомним, утром 20 июля в результате вражеского обстрела один украинский военный получил ранения.
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