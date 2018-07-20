Боец ВСУ попал под вражеский обстрел на Донбассе, потери оккупантов - 4 человека

20 июля, 2018, 07:34

Утром, 20 июля, один украинский военнослужащий получил ранения на Донбассе

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

Вчера ситуация на Востоке Украины оставалась контролируемой, враги 18 раз открывали огонь по позициям украинской армии.

Российские оккупационные войска стреляли по защитникам Крымского, Желтого, Луганского, Светлодарска, Майорска, Авдеевки, Песков, Каменки, Новотроицкого, Новомихайловки, Лебединского, Гнутового, Широкиного и Водяного.

"Вчера потерь среди защитников Украины не было. По данным разведки, трое оккупантов погибли и один был ранен", - отметили в ведомстве.

Сегодня российские наемники уже дважды накрыли огнем позиции украинских защитников возле Широкиного и Водяного. В результате прицельного вражеского огня один военнослужащий ООС получил ранения.