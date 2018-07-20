МИД вызывает посла Италии из-за заявления министра об аннексии Крыма

20 июля, 2018, 18:22

Министерство иностранных дел Украины вызовет посла Италии Давид Ла Чечилиа в связи с заявлениями министра внутренних дел этой страны Маттео Сальвини о якобы законности российской аннексии Крыма

Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, информирует "5 канал".

"Мы реагируем. В понедельник, 23 июля, мы будем встречаться с итальянским послом", - сказала Зеркаль.

При этом она отметила, что посол Италии - "очень приятный человек" и "не может отвечать за слова своих политиков, особенно учитывая то, что Сальвини ездил в Крым, только что вернулся из Москвы, где, по имеющейся у нас информации, встречался с Путиным".

Зеркаль напомнила, что Сальвини с 1990 года является функционером евроскептической "Лиги Севера".