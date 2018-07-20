Глава МВД Италии призвал признать аннексию Крыма и отменить антироссийские санкции

20 июля, 2018, 16:26

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что Российская Федерация имела право аннексировать украинский Крым в 2014 году на основании "референдума"

Об этом он рассказал в интервью с The Washington Post.

По мнению политика, есть определенные "исторически российские территории", где преобладает русская культура, поэтому они должны легально принадлежать Российской Федерации. К тому же РФ якобы имела право аннексировать Крым на основании "референдума".

"Был референдум, и 90 процентов людей проголосовали за возвращение Крыма в Российскую Федерацию", - заявил Сальвини.

Итальянский министр также призвал избавиться от антироссийских санкций, потому что “они не работают и наносят удар по итальянскому экспорту”.

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