Глава МВД Италии призвал признать аннексию Крыма и отменить антироссийские санкции
20 июля, 2018, 16:26
Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что Российская Федерация имела право аннексировать украинский Крым в 2014 году на основании "референдума"
Об этом он рассказал в интервью с The Washington Post.
По мнению политика, есть определенные "исторически российские территории", где преобладает русская культура, поэтому они должны легально принадлежать Российской Федерации. К тому же РФ якобы имела право аннексировать Крым на основании "референдума".
"Был референдум, и 90 процентов людей проголосовали за возвращение Крыма в Российскую Федерацию", - заявил Сальвини.
Итальянский министр также призвал избавиться от антироссийских санкций, потому что “они не работают и наносят удар по итальянскому экспорту”.
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- В июне премьер Италии Джузеппе Конте заявил, что на саммите ЕС выскажется против автоматического продления антироссийских санкций.
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