Италия против автоматического продления антироссийских санкций

27 июня, 2018, 15:50

Премьер Италии Джузеппе Конте заявил, что на саммите ЕС подтвердит свою позицию относительно автоматического продления санкций против России

Об этом он заявил в выступлении перед парламентом в преддверии Саммита ЕС 28-29 июня, сообщает агентство ANSA.

"Мы планируем подтвердить принцип, что не должно быть ничего автоматического в продолжении санкций против России" - заявил Конте.

Он подчеркнул, что в этом вопросе необходима осторожность, поскольку санкции являются средством, а не целью.

"Мы будем продолжать обращать большое внимание и оказывать поддержку гражданскому обществу в России", - добавил премьер Италии.

Читайте также: Триумф радикалов. Выборы в Италии выиграли евроскептики и популисты