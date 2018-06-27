Италия против автоматического продления антироссийских санкций
27 июня, 2018, 15:50
Премьер Италии Джузеппе Конте заявил, что на саммите ЕС подтвердит свою позицию относительно автоматического продления санкций против России
Об этом он заявил в выступлении перед парламентом в преддверии Саммита ЕС 28-29 июня, сообщает агентство ANSA.
"Мы планируем подтвердить принцип, что не должно быть ничего автоматического в продолжении санкций против России" - заявил Конте.
Он подчеркнул, что в этом вопросе необходима осторожность, поскольку санкции являются средством, а не целью.
"Мы будем продолжать обращать большое внимание и оказывать поддержку гражданскому обществу в России", - добавил премьер Италии.
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