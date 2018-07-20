Элитный бренд Burberry сжег одежду стоимостью $38 млн. Почему

20 июля, 2018, 20:48

В прошлом году престижный бренд одежды и аксессуаров Burberry сжег свои нераспроданные изделия на сумму почти $38 млн

Об этом сообщает NewsWeek.

Дизайнерские бренды часто уничтожают свою одежду, чтобы не продавать его по более низким ценам в стоковых магазинах и поддерживать статус "эксклюзивных". В частности, компании волнуются, что изделия могут оказаться в руках "неправильных" клиентов, то есть простого населения.

В отчете Burberry говорится, что за 2017 год бренд сжег косметику стоимостью $13,7 млн и одежду/обувь на более $24 млн.

Отмечается, что количество уничтоженных товаров выросло в три раза с 2014 года. А последние подсчеты указывают, что за период 2012-2017 года Burberry ликвидировал одежды на $116 млн.