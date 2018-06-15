H&M может сжечь нераспроданную одежду стоимостью $4 млрд
15 июня, 2018, 18:32
Шведский бренд одежды H&M может сжечь остатки своей одежды стоимостью $4 млрд
Об этом сообщает Bloomberg.
За первый квартал 2018 года шведского ритейлера H&M нерозпродав одежды на $4 млрд. Отмечается, что это рекордные цифры для компании. Тем временем акции ритейлера после этих новостей упали на 4%.
Пока не понятно, что H&M будет делать с одеждой, которая не распродана. По источникам издания, компания обычно сжигает вещи. Только в 2017 году производитель предал огню свыше 15 тонн своих изделий.
Однако существует другой вариант. Известно, что в июне H&M открывает в Стокгольме два магазина нового формата под вывеской Afound, где будут продавать одежду различных брендов по сниженным ценам.
- Недавно стало известно, что шведская марка одежды, обуви и аксессуаров H&M планирует открыть первый в Украине магазин в августе 2018 года.
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