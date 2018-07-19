"Укроборонпром" начал производить снаряды для гранатометов по стандартам НАТО

19 июля, 2018, 15:22

Шосткинский завод "Импульс" начал серийное производство боеприпасов для 40-мм автоматического гранатомета по стандарту НАТО

Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпром".

"Шосткинский завод "Импульс", входящий в состав ГК" Укроборонпром ", совместно с ЗАО "Кузница на Рыбацком", начал серийное производство боеприпасов для 40-мм автоматического гранатомета - ПГОФ-40, которые соответствуют стандарту НАТО.

"Впервые в Украине было освоено и начато серийное производство 40-мм боеприпасов для автоматического гранатомета. Сейчас "Импульс" работает над тем, чтобы увеличить объемы производства этих боеприпасов путем механизации производства и внедрения новых инструментов. При этом в основном составление таких боеприпасов - это ручная работа", - заявил директор предприятия Евгений Чернов.

ПГОФ-40 - граната осколочно-фугасного действия с типоразмером 40х53 мм, что соответствует установленному в НАТО стандарту боеприпасов к автоматическим гранатометам. По сравнению с 30-мм гранатами, которые сейчас используются в большинстве автоматических гранатометов, стоящих на вооружении украинской армии, 40-мм граната имеет большую мощность и разлет осколков.