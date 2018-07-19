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Как уберечься от камней в почках. 5 советов от Супрун

Глава Минздрава Ульяна Супрун опубликовала советы, с которыми будет легче избежать образования камней в почках

Об этом врач написала совместно с автором Еспресо.TV Дарьей Прокопик на своей Facebook-странице.

Кальций и оксалаты (щавелевая кислота) или фосфаты, или мочевая кислота могут кристаллизоваться в почках. Это происходит тогда, когда их концентрация в крови превышает норму. Со временем эти кристаллы увеличиваются и буквально формируют "камни".

Впоследствии, они могут смещаться и продвигаться вниз по мочеточнику, и этим блокировать поток мочи.

Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением в домашних условиях с помощью различных отваров или настоек.

Чтобы предупредить образование камней, Ульяна Супрун вместе с биологом определили пять правил для профилактики.

Пейте воду

Риск образования камней в почках почти вдвое выше среди людей, которые не употребляют достаточного количества воды в сутки. Их почки постоянно откачивают воду обратно в кровь, и выводят очень концентрированную мочу. Следите за питанием

Меньше соли и сахара, больше овощей и фруктов

Чем больше соли мы потребляем, тем больше кальция выходит из костей, говорит https://goo.gl/jZ3rXt доктор Fredric Coe из Чикагского Университета.

Максимально рекомендованная суточная норма - 5 граммов, а это примерно 1 чайная ложка. Учитывайте соль, что уже есть в готовых блюдах и продуктах.

Ограничить в рационе стоит также белки животного происхождения. Из-за их чрезмерного употребления повышается уровень мочевой и фосфорной кислоты в организме человека.

Большинству людей среднего возраста следует потреблять белок из расчета 0,6-0,8 г/кг массы тела в день. Белок должен быть не только животного, но и растительного происхождения, и кушать его следует в несколько приемов.

Вегетарианцам, спортсменам, людям пожилого возраста и беременным женщинам и молодым матерям следует кушать до 1,6-2 грамма/кг в сутки. Считать можно с помощью калькулятора потребления белка. https://goo.gl/KFC12H

Ешьте лимоны

Вода с лимонным соком способствует увеличению количества лимонной кислоты в моче. Лимонная кислота не дает кальцию образовывать нерастворимую соль со щавелевой кислотой.

Откажитесь от курения

Сигареты являются одной из причин уменьшения кровотока во всем теле, в том числе и в почках. Что меньше крови поступает к почкам - то они хуже работают.

Занимайтесь спортом

Физические нагрузки помогают нормализовать артериальное давление, улучшить микроциркуляцию крови в почках и уменьшить риск хронических болезней почек.

Если вас периодически беспокоит сильная или острая боль в области поясницы и есть трудности с мочеиспусканием, иногда повышается температура возникает тошнота - не откладывайте визит к врачу.

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