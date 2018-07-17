Операции при грыже дисков позвоночника: делать или нет. Объяснение Супрун

17 июля, 2018, 09:55

Делать операцию при грыже в межпозвонковых дисках в большинстве случаев не нужно

Об этом сообщает и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Доказательная медицина свидетельствует, что большинство грыж дисков поясничного отдела позвоночника исчезают спонтанно, то есть сами по себе. И это естественный процесс в организме человека. Такое явление носит название резорбция, то есть рассасывание", - пишет посадовиця.

Зато оперировать межпозвонковые грыжи - довольно популярная практика "лечения" в Украине. Хотя необоснованное хирургическое вмешательство на позвоночнике очень опасно, ведь может больше вредить, чем вылечить пациента.