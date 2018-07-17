 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Операции при грыже дисков позвоночника: делать или нет. Объяснение Супрун

Делать операцию при грыже в межпозвонковых дисках в большинстве случаев не нужно

Об этом сообщает и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Доказательная медицина свидетельствует, что большинство грыж дисков поясничного отдела позвоночника исчезают спонтанно, то есть сами по себе. И это естественный процесс в организме человека. Такое явление носит название резорбция, то есть рассасывание", - пишет посадовиця.

Зато оперировать межпозвонковые грыжи - довольно популярная практика "лечения" в Украине. Хотя необоснованное хирургическое вмешательство на позвоночнике очень опасно, ведь может больше вредить, чем вылечить пациента.

Также довольно популярными являются скорее магические, чем доказательные способы решения проблемы. Некоторые центры и клиники предлагают разного рода “авторские” методики, которые якобы помогут избавиться от межпозвоночной грыжи без оперативного вмешательства. В такой рекламе могут даже демонстрироваться снимки МРТ до и после лечения с комментарием вроде “вот видите, прошло 7 месяцев и грыжи нет“. На самом деле, это не означает, что эти альтернативные методы сработали. Просто пациенты заплатили за то, что природа сделала сама.

Врач-нейрохирург Вадим Иллященко подготовил текст, который пациенты могут использовать как гайд или мини-план для подготовки к беседе с врачом.

  • Напомним, и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, как с пользой для здоровья можно провести вечер пятницы.
 
 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 июля, 2018 вторник

16 июля, 2018 понедельник

больше новостей

17 июля, 2018 вторник

16 июля, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать