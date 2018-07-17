Операции при грыже дисков позвоночника: делать или нет. Объяснение Супрун
Об этом сообщает и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.
"Доказательная медицина свидетельствует, что большинство грыж дисков поясничного отдела позвоночника исчезают спонтанно, то есть сами по себе. И это естественный процесс в организме человека. Такое явление носит название резорбция, то есть рассасывание", - пишет посадовиця.
Зато оперировать межпозвонковые грыжи - довольно популярная практика "лечения" в Украине. Хотя необоснованное хирургическое вмешательство на позвоночнике очень опасно, ведь может больше вредить, чем вылечить пациента.
Также довольно популярными являются скорее магические, чем доказательные способы решения проблемы. Некоторые центры и клиники предлагают разного рода “авторские” методики, которые якобы помогут избавиться от межпозвоночной грыжи без оперативного вмешательства. В такой рекламе могут даже демонстрироваться снимки МРТ до и после лечения с комментарием вроде “вот видите, прошло 7 месяцев и грыжи нет“. На самом деле, это не означает, что эти альтернативные методы сработали. Просто пациенты заплатили за то, что природа сделала сама.
Врач-нейрохирург Вадим Иллященко подготовил текст, который пациенты могут использовать как гайд или мини-план для подготовки к беседе с врачом.
- Напомним, и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, как с пользой для здоровья можно провести вечер пятницы.
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