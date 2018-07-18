Правительство выделило 250 млн грн на строительство взлетно-посадочной полосы в аэропорту “Одесса”
18 июля, 2018, 14:27
Правительство приняло решение направить 253 млн гривен на строительство взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту "Одесса"
Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.
Министр инфраструктуры Владимир Омелян уверен, что в 2019 году обновленный аэропорт позволит превратить Одессу на южный хаб.
"Уже третий год подряд динамика роста авиаперевозок почти на 30 процентов в год требует модернизации аэропортов, и мы над этим работаем", - отметил Омелян.
Владимир Омелян поблагодарил президента Украины и премьер-министру Украины за поддержку инициативы Министерства относительно развития региональных аэропортов.
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Напомним, международный аэропорт "Борисполь" занял первое место среди крупных европейских аэропортов, обслуживающих от 10 до 25 млн пассажиров.
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