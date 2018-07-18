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Правительство выделило 250 млн грн на строительство взлетно-посадочной полосы в аэропорту “Одесса”

Правительство приняло решение направить 253 млн гривен на строительство взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту "Одесса"

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян уверен, что в 2019 году обновленный аэропорт позволит превратить Одессу на южный хаб.

"Уже третий год подряд динамика роста авиаперевозок почти на 30 процентов в год требует модернизации аэропортов, и мы над этим работаем", - отметил Омелян.

Владимир Омелян поблагодарил президента Украины и премьер-министру Украины за поддержку инициативы Министерства относительно развития региональных аэропортов.

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