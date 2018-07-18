Найти меланому по анализу крови. Ученые разработали специальный тест

18 июля, 2018, 16:00

Австралийские ученые создали тест, который позволяет определить рак кожи на ранних стадиях

Об этом пишет BBC.

Ученые отмечают, что впервые меланому можно определить до того, как она становится неизлечимой. Сейчас для определения меланомы врачи осматривают кожу и делают биопсию.

По словам ученых, анализ крови может дать более точные результаты. Новый тест позволяет определить меланому за антителами, которые вырабатывает организм, чтобы противодействовать раку на ранних стадиях.

В исследовании приняли участие 200 человек, половина из которых больна раком. В 81,5% случаев тест себя оправдал.

Следующие три года будут проходить клинические испытания. Ученые надеются довести тест до результата в 90% и сделать его официальным через 5 лет.