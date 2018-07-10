Ученые изобрели "умный" пластырь. Он лечит хронические раны
Об этом написали в журнале Small.
Пластырь защищает поврежденный участок кожи от внешних раздражителей и обеспечивает рану антибиотиками.
Он будет полезен тем, у кого сильные ожоги или диабет, после которых кожа частично потеряла способность восстанавливаться.
Пластырь состоит из двух частей. Первый слой - это гидрогель, который контактирует с кожей. В нем есть сферические полимерные частицы с антибиотиком цефазолином. Второй слой - электроды, которые отвечают за высвобождение лекарств.
Перед открытием электроды разогревают слой с гидрогелем до 37 градусов Цельсия. Оболочка тает и антибиотик попадает в рану.
Кроме того, пластырь может самостоятельно определить, есть ли в ране золотистый стафилококк, который появляется при наличии инфекции.
- Напомним, украинец Максим Гавриленко создал органические солнцезащитные очки с кофе и льна, которые разлагаются в 100 раз быстрее от пластиковых.
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