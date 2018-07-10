Ученые изобрели "умный" пластырь. Он лечит хронические раны

10 июля, 2018, 18:00

Ученые из Калифорнийского университета создали "умный" электронный пластырь для заживления ран

Об этом написали в журнале Small.

Пластырь защищает поврежденный участок кожи от внешних раздражителей и обеспечивает рану антибиотиками.

Он будет полезен тем, у кого сильные ожоги или диабет, после которых кожа частично потеряла способность восстанавливаться.

Пластырь состоит из двух частей. Первый слой - это гидрогель, который контактирует с кожей. В нем есть сферические полимерные частицы с антибиотиком цефазолином. Второй слой - электроды, которые отвечают за высвобождение лекарств.

Перед открытием электроды разогревают слой с гидрогелем до 37 градусов Цельсия. Оболочка тает и антибиотик попадает в рану.

Кроме того, пластырь может самостоятельно определить, есть ли в ране золотистый стафилококк, который появляется при наличии инфекции.