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Курс для "молодых волчиц": Винник будет преподавать в Университете культуры

Олег Винник будет преподавать на факультете режиссуры и шоу-бизнеса Киевского национального университета культуры и искусств

Об этом сообщает кафедра в Instagram.

"Радостная новость, друзья ! Топовый артист отечественного шоу-бизнеса Олег Винник стал звездным преподавателем нашей кафедры менеджмента шоу-бизнеса! С нетерпением ждем!!!Следите за обновлениями!”, - говорится в заметке.

 

Радостная новость, друзья ! Топовый артист отечественного шоу-бизнеса Олег Винник @olegg.vynnyk стал звездным преподавателем нашей кафедры менеджмента шоу-бизнеса!С нетерпением ждем!!!Следите за обновлениями! #кнукии #фрішб #мшб #менеджмент #шоубизнес #ремс #актер #режиссер #менеджер #knukim #knuca #frishb #mshb #knukim #kiev #kyiv #киев #киев #student #university #И #ТР #РЕМС #МШБ #ММБ #вступ2018 #абитуриент #выпускник #зно #студент #фрішб #кнукии #абітурієнт2018

Сообщение, распространенный Кнукии, кафедра шоу-бизнеса (@showbiz_knukim)

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