Курс для "молодых волчиц": Винник будет преподавать в Университете культуры
Об этом сообщает кафедра в Instagram.
"Радостная новость, друзья ! Топовый артист отечественного шоу-бизнеса Олег Винник стал звездным преподавателем нашей кафедры менеджмента шоу-бизнеса! С нетерпением ждем!!!Следите за обновлениями!”, - говорится в заметке.
Радостная новость, друзья ! Топовый артист отечественного шоу-бизнеса Олег Винник @olegg.vynnyk стал звездным преподавателем нашей кафедры менеджмента шоу-бизнеса!С нетерпением ждем!!!Следите за обновлениями! #кнукии #фрішб #мшб #менеджмент #шоубизнес #ремс #актер #режиссер #менеджер #knukim #knuca #frishb #mshb #knukim #kiev #kyiv #киев #киев #student #university #И #ТР #РЕМС #МШБ #ММБ #вступ2018 #абитуриент #выпускник #зно #студент #фрішб #кнукии #абітурієнт2018
- Напомним, недавно завершились съемки украинской комедии "Бешеная свадьба", в которой снимались Монатик, Олег Винник и Алексей Потапенко.
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