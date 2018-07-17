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В пятницу киевляне пополнили свои карточки метро почти на 6 млн поездок

13 июля жители Киева пополнили свои карточки метро почти 6 млн поездок

Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

"В прошлую пятницу наши пассажиры пополнили свои карточки метро на 5971000 525 поездок.
Из них 4 миллиона 568 000 800 поездок по тарифу 4,5 грн ", - говорится в сообщении.

Таким образом только в пятницу Киевский метрополитен продал поездок минимум на 26800000 гривен. Пресс-служба отмечает, что сейчас при пополнении на 50 поездок каждая стоит 6,5 грн.

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