В пятницу киевляне пополнили свои карточки метро почти на 6 млн поездок

17 июля, 2018, 13:43

13 июля жители Киева пополнили свои карточки метро почти 6 млн поездок

Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

"В прошлую пятницу наши пассажиры пополнили свои карточки метро на 5971000 525 поездок.

Из них 4 миллиона 568 000 800 поездок по тарифу 4,5 грн ", - говорится в сообщении.

Таким образом только в пятницу Киевский метрополитен продал поездок минимум на 26800000 гривен. Пресс-служба отмечает, что сейчас при пополнении на 50 поездок каждая стоит 6,5 грн.

В прошлую пятницу наши пассажиры пополнили свои карточки метро на 5 миллионов 971 тысячу 525 поездок.

Из них 4 миллиона 568 тысяч 800 поездок по тарифу 4,5 грн.



Карта метро продолжает экономить ваше время и средства.

При пополнении на 50 поездок каждая стоит 6,5 грн. pic.twitter.com/KKowtafbik — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) 17 июля 2018 г.