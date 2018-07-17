В пятницу киевляне пополнили свои карточки метро почти на 6 млн поездок
Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.
"В прошлую пятницу наши пассажиры пополнили свои карточки метро на 5971000 525 поездок.
Из них 4 миллиона 568 000 800 поездок по тарифу 4,5 грн ", - говорится в сообщении.
Таким образом только в пятницу Киевский метрополитен продал поездок минимум на 26800000 гривен. Пресс-служба отмечает, что сейчас при пополнении на 50 поездок каждая стоит 6,5 грн.
В прошлую пятницу наши пассажиры пополнили свои карточки метро на 5 миллионов 971 тысячу 525 поездок.— Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) 17 июля 2018 г.
Из них 4 миллиона 568 тысяч 800 поездок по тарифу 4,5 грн.
Карта метро продолжает экономить ваше время и средства.
При пополнении на 50 поездок каждая стоит 6,5 грн. pic.twitter.com/KKowtafbik
- В киевском метро с 14 июля из-за подорожания стоимости проезда синие жетоны заменят на зеленые.
- Напомним, проезд подорожает не только в метро, но и в наземных видах транспорта. После повышения цены на проезд в киевском метро будут введены новые виды проездных.
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