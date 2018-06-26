В Нацбанке рассказали, сколько выпустили новых монет номиналом 1 и 2 грн

26 июня, 2018, 14:56

Национальный банк Украины выпустил около 7 млн монет номиналом 1-2 гривны

Об этом сообщил директор департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко, передает УНИАН.

Это количество монет Нацбанк выпустил с 27 апреля. Пока что такое количество в обороте незначительно, поскольку монеты выпущены недавно и вводятся в обращение постепенно - путем замены банкнот соответствующих номиналов, которые изымаются из обращения.

"Сегодня мы ввели в оборот незначительное количество этих монет - около 7 миллионов монет 1-2 гривны", - отметил Зайвенко.

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Также, представитель НБУ добавил, что еще рано говорить о влиянии этого шага на наличные деньги, поскольку монеты еще не проникли тесно в оборот.

Также Зайвенко напомнил, что в 2018 году Нацбанк отчеканит 140 миллионов монет номиналом 1 грн и 145 млн монет номиналом 2 грн, которые будут постепенно запущены в оборот.