В Кривом Роге прогремел взрыв в многоэтажке, есть пострадавшие
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
В результате взрыва полностью разрушены 2 и повреждены 5 квартир, межкомнатные перегородки между квартирами на 8-м этаже, наблюдаются трещины по несущим конструкциям дома, выбиты окна.
В результате взрыва пострадало 3 человека, среди которых - ребенок. Из-за разрушения квартир 4 человека временно отселены в территориальный центр социального обслуживания пенсионеров, одиноких и нетрудоспособных. Жители других квартир вернулись в свои жилища.
Сообщается, что угрозы обрушений нет.
Сотрудники ГСЧС эвакуировали 40 человек из 8 и 9 этажей.
К ликвидации последствий взрыва привлекли 20 человек и 4 единицы техники подразделений Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
Сотрудниками национальной полиции ведутся следственные действия. Причина взрыва устанавливается.
- Напомним. в Лиманском районе Донецкой области два человека пострадали в результате взрыва на одной из баз отдыха.
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