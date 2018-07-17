В Кривом Роге прогремел взрыв в многоэтажке, есть пострадавшие

17 июля, 2018, 08:41

Вечером 16 июля в Кривом Роге прогремел взрыв на восьмом этаже 9-этажного жилого дома по улице Волшебная, 3 человека пострадало

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В результате взрыва полностью разрушены 2 и повреждены 5 квартир, межкомнатные перегородки между квартирами на 8-м этаже, наблюдаются трещины по несущим конструкциям дома, выбиты окна.

В результате взрыва пострадало 3 человека, среди которых - ребенок. Из-за разрушения квартир 4 человека временно отселены в территориальный центр социального обслуживания пенсионеров, одиноких и нетрудоспособных. Жители других квартир вернулись в свои жилища.

Сообщается, что угрозы обрушений нет.

Сотрудники ГСЧС эвакуировали 40 человек из 8 и 9 этажей.

К ликвидации последствий взрыва привлекли 20 человек и 4 единицы техники подразделений Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Сотрудниками национальной полиции ведутся следственные действия. Причина взрыва устанавливается.