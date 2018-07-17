Украинец Михайлюк поразил результативностью в игре с "Лейкерс"

17 июля, 2018, 12:32

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк провел самый результативный матч за "Лос-Анджелес Лейкерс"

Об этом сообщает официальный сайт НБА.

В полуфинальном матче Летней лиги НБА против "Кливленда" украинский защитник "Лейкерс" набрал 31 очко, сделал 4 подбора, 1 перехват и 1 ассист. Этот матч стал самым результативным для Михайлюка за время его выступлений в "Лейкерс".

Результативная игра украинского баскетболиста помогла "Лос-Анджелесу" победить в овертайме 112:109 и выйти в финал Летней лиги НБА. Там "Лейкерс" сыграют против "Портленда".