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Украинец Михайлюк поразил результативностью в игре с "Лейкерс"


фото: nba.com
Украинский баскетболист Святослав Михайлюк провел самый результативный матч за "Лос-Анджелес Лейкерс"

Об этом сообщает официальный сайт НБА.

В полуфинальном матче Летней лиги НБА против "Кливленда" украинский защитник "Лейкерс" набрал 31 очко, сделал 4 подбора, 1 перехват и 1 ассист. Этот матч стал самым результативным для Михайлюка за время его выступлений в "Лейкерс".

Результативная игра украинского баскетболиста помогла "Лос-Анджелесу" победить в овертайме 112:109 и выйти в финал Летней лиги НБА. Там "Лейкерс" сыграют против "Портленда".

 

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