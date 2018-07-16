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Украинец Михайлюк поразил невероятным проходом в матче за "Лейкерс"


фото: nba.com
Украинский баскетболист Святослав Михайлюк провел свой лучший матч в составе "Лос-Анджелес Лейкерс"

Об этом сообщает официальный сайт НБА.

В матче предсезонной Летней лиги НБА против "Детройта" Михайлюк набрал 19 очков и стал самым результативным игроком команды. Также украинец сделал 4 подбора и отдал 2 передачи.

Лучший момент с участием Михайлюка произошел в третьей четверти, когда он подобрал мяч у своего щита, прошел через всю площадку, обыграл двух соперников и поразил кольцо.

"Лейкерс" в итоге победил со счетом 101:78 и вышел в полуфинал летней лиги НБА.

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