Украинец Михайлюк поразил невероятным проходом в матче за "Лейкерс"
Об этом сообщает официальный сайт НБА.
В матче предсезонной Летней лиги НБА против "Детройта" Михайлюк набрал 19 очков и стал самым результативным игроком команды. Также украинец сделал 4 подбора и отдал 2 передачи.
Лучший момент с участием Михайлюка произошел в третьей четверти, когда он подобрал мяч у своего щита, прошел через всю площадку, обыграл двух соперников и поразил кольцо.
"Лейкерс" в итоге победил со счетом 101:78 и вышел в полуфинал летней лиги НБА.
When the Lakers' coaches and front office say that Svi is "more than a shooter," this is what they're talking about.— Joey Ramirez (@JoeyARamirez) 15 июля 2018 г.
Rebound in traffic > Pushes ahead himself > Loses defender with the spin > Strides past the rim protector with a Eurostep pic.twitter.com/ZyXFbgzyh3
- Ранее Михайлюк заключил с "Лос-Анджелес Лейкерс" трехлетний контракт по которому он заработает $4,6 млн.
- Этим летом в "Лос-Анджелес Лейкерс" перешел лучший баскетболист мира американец Леброн Джеймс, который за четыре сезона заработает $154 млн.
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