Украинец Михайлюк поразил невероятным проходом в матче за "Лейкерс"

16 июля, 2018, 09:33

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк провел свой лучший матч в составе "Лос-Анджелес Лейкерс"

Об этом сообщает официальный сайт НБА.

В матче предсезонной Летней лиги НБА против "Детройта" Михайлюк набрал 19 очков и стал самым результативным игроком команды. Также украинец сделал 4 подбора и отдал 2 передачи.

Лучший момент с участием Михайлюка произошел в третьей четверти, когда он подобрал мяч у своего щита, прошел через всю площадку, обыграл двух соперников и поразил кольцо.

"Лейкерс" в итоге победил со счетом 101:78 и вышел в полуфинал летней лиги НБА.

When the Lakers' coaches and front office say that Svi is "more than a shooter," this is what they're talking about.



Rebound in traffic > Pushes ahead himself > Loses defender with the spin > Strides past the rim protector with a Eurostep pic.twitter.com/ZyXFbgzyh3 — Joey Ramirez (@JoeyARamirez) 15 июля 2018 г.