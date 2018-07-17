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Украина должна использовать признание Путина о "референдуме" в Крыму, - Геращенко

Украинские дипломаты и юристы должны использовать заявление президента России Владимира Путина об организации Москвой псевдореферендума в Крыму во время подготовки исков в международные суды

Об этом написала в Facebook первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

"Самое важное, что прозвучало на пресс-конференции (президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, - ред.): это явка с повинной Путина, который признал, что это РФ организовывала "референдум" в Крыму. Наши юристы и дипломаты должны использовать это признание при подготовке исков для международных судов", - написала Геращенко.

Также, по ее словам, важно признание Путина, что Трамп не признает аннексии Крыма.

"Для нас важно единство и единодушие Сената и Конгресса, Госдепа, Пентагона, Белого дома, республиканцев и демократов в ключевом: непризнание аннексии Крыма, оккупации Донбасса, нарушение границ Украины, ответственность РФ за это. Важной является подпись Трампа заявлением саммита НАТО, жестким к РФ", - отметила первый вице-спикер.

16 июля президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Хельсинки по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил: "Позиция Трампа по Крыму известна. У нас другая позиция. Мы считаем, что провели референдум по международному праву", - сказал Путин.

  • Ранее позиция Российской Федерации состояла в том, что референдум в Крыму проводился силами местных жителей, а российские силовики только обеспечивали необходимые условия.
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