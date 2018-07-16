По словам Путина, крымчане референдум не проводили

16 июля, 2018, 19:37

Президент России Владимир Путин признался, что референдум в аннексированном полуострове Крым проводили не местные жители

Об этом заявил Путин во время брифинга по результатам переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки, передает Еспресо.TV.

"Позиция президента Трампа по Крыму - известная. Он ее придерживается. Он говорит о незаконном присоединении Крыма к Российской Федерации. У нас другое мнение: считаем, что мы провели референдум в соответствии с международным правом, в соответствии с уставом Организации объединенных наций", - заявил президент РФ.

Он также добавил, что для России вопрос Крыма закрыт.

Напомним, ранее позиция Российской Федерации заключалась в том, что референдум в Крыму проводился исключительно силами местных жителей, а российские силовики только обеспечивали необходимые условия.