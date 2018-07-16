По словам Путина, крымчане референдум не проводили
Об этом заявил Путин во время брифинга по результатам переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки, передает Еспресо.TV.
"Позиция президента Трампа по Крыму - известная. Он ее придерживается. Он говорит о незаконном присоединении Крыма к Российской Федерации. У нас другое мнение: считаем, что мы провели референдум в соответствии с международным правом, в соответствии с уставом Организации объединенных наций", - заявил президент РФ.
Он также добавил, что для России вопрос Крыма закрыт.
Напомним, ранее позиция Российской Федерации заключалась в том, что референдум в Крыму проводился исключительно силами местных жителей, а российские силовики только обеспечивали необходимые условия.
- Ранее Путин во время брифинга заявил, РФ будет готова продлить контракт на транзит российского газа в страны ЕС через территорию Украины в случае урегулирования спора в Стокгольмском арбитраже.
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