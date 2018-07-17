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У "Динамо" возникли проблемы с покупкой аргентинского форварда


фото: ESPN
Переход аргентинского футболиста Брайана Мансильи в "Динамо" оказался под угрозой срыва

Об этом сообщает Racing de Alma.

Киевскому клубу не удается договориться с нынешней командой Мансильи - "Расингом" - о трансферной стоимости футболиста. "Динамо" хочет арендовать форварда с последующим правом выкупа за 4 млн евро, аргентинцы настаивают на отступных в 8 млн евро.

21-летний Мансилья является воспитанником "Расинга". На профессиональном уровне он сыграл в различных турнирах за клуб 49 матчей, забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу.

На счету футболиста 12 матчей и 2 гола в составе молодежной сборной Аргентины U20.

 

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