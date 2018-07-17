"Динамо" продает футболиста российскому "Зениту", - СМИ

17 июля, 2018, 09:28

Венгерский защитник "Динамо" Тамаш Кадар близок к переходу в российский "Зенит"

Об этом сообщает Nemzeti Sport.

Отмечается, что клубы близки к соглашению, сумма трансфера может составить 8 млн евро. Сам 28-летний футболист пока не подтвердил информацию о переходе.

"Я ничего не могу сказать, это не зависит от меня", - сказал Кадар.

У Тамаша Кадара действующий контракт с "Динамо" до 2020 года. В киевский клуб венгр перешел зимой 2017 года из польского "Леха" за 2,5 млн евро. В прошлом сезоне центральный защитник сыграл за киевлян в различных турнирах 36 матчей и сделал 3 результативные передачи.

За сборную Венгрии Кадар провел 47 матчей и сбил 1 гол.