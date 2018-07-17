Стали известны причины взрыва в многоэтажке Кривого Рога

17 июля, 2018, 11:30

В Кривом Роге взрыв в 9-этажке произошел из-за бытового газа

Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровщины.

Взрыв произошел вечером 16 июля в жилом доме по ул. Волшебная Терновского района.

На месте происшествия установили, что на 8-м этаже 9-этажного дома произошел взрыв бытового газа. В результате 3 человека травмировались. Мужчина 1983 года рождения находится в больнице, женщина 1963 и девочка 2011 годов рождения проходят лечение амбулаторно. Также от взрыва пострадали 8 квартир.

В рамках расследования, начатого по ч. 1 ст. 275 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений), выясняются все обстоятельства происшествия.

Продолжаются следственные действия.