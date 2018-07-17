Проломили стену: стали известны подробности побега преступников из одесской колонии
17 июля, 2018, 14:50
Трое заключенных, которые утром 17 июля убежали из одесской колонии №51, попали на свободу через овощеблок, проломив стену
Об этом сообщил начальник колонии Тагир Ахмедов, передает VGORODE.UA.
Беглецы двинули защитную ограду и спрыгнули на Люстдорфскую дорогу. До этого случая вели себя спокойно, попали в колонию для отбытия наказания в разное время и жили в разных блоках. Срок заключения у всех заканчивается в 20-х годах.
Всех, кто имеет любую информацию об их местонахождении - просят звонить по телефону (048) 779 40 61, (048) 779 49 68 или 102.
- Напомним, двое из беглецов отбывали заключение за кражи, а третий - за насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом, совершенное относительно малолетней или малолетнего.
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