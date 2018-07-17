Проломили стену: стали известны подробности побега преступников из одесской колонии

17 июля, 2018, 14:50

Трое заключенных, которые утром 17 июля убежали из одесской колонии №51, попали на свободу через овощеблок, проломив стену

Об этом сообщил начальник колонии Тагир Ахмедов, передает VGORODE.UA.

Беглецы двинули защитную ограду и спрыгнули на Люстдорфскую дорогу. До этого случая вели себя спокойно, попали в колонию для отбытия наказания в разное время и жили в разных блоках. Срок заключения у всех заканчивается в 20-х годах.

Всех, кто имеет любую информацию об их местонахождении - просят звонить по телефону (048) 779 40 61, (048) 779 49 68 или 102.