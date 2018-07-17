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Из колонии Одессы сбежали преступники. Среди них - насильник детей


фото: з відкритих джерел
В Одессе утром 17 июля из колонии сбежали трое преступников, которых сейчас разыскивают

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Правоохранителями разыскиваются:

Запорожан Иван Иванович, 1997 года рождения, осужден по ч.3 ст.185 УКУ (кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или которая нанесла значительный ущерб потерпевшему);

Куспис Владислав Игоревич, 1995 года рождения, осужден по ч.1 ст.162 (Нарушение неприкосновенности жилья) и ч.3 ст.185 (кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или что нанесла значительный ущерб потерпевшему) УК.

Загорняк Вячеслав Вячеславович, 1992 года рождения, осужден по ч.3 ст.153 (Насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом, совершенное относительно малолетней или малолетнего) УК.

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Проводятся мероприятия по розыску и задержанию указанных лиц. Полиция просит сообщать о местонахождении разыскиваемых в ближайший отдел полиции или по телефонам (048) 779 40 61, (048) 779 49 68 или 102.

 
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