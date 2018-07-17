Отравление фаст-фудом во Львове: число заболевших возросло до 29
Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.
13 июля во Львовский областной центр экстренной медицинской помощи поступило сообщение о госпитализации пациентов с диагнозом пищевая токсикоз-инфекция и острая кишечная инфекция. Все они питались в заведении общественного питания Tomash Kebab (ул. П. Кулиша, 10).
По состоянию на 17.00 16 июля, всего за помощью обратились 29 человек, в том числе - 1 ребенок, из которых госпитализировано 27 человек, выписано из ЛОИКЛ - 8 человек, в стационаре остается 19 человек, 2 лица, одно из которых - ребенок, в возрасте 17 лет, отказались от госпитализации и находятся на амбулаторном лечении.
Пациентам проводят комплекс лечебно-диагностических мероприятий, согласно клинических протоколов МОЗ Украины.
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