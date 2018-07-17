 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Отравление фаст-фудом во Львове: число заболевших возросло до 29

Количество отравившихся во львовском фаст-фуде Tomash Kebab возросло до 29 человек

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

13 июля во Львовский областной центр экстренной медицинской помощи поступило сообщение о госпитализации пациентов с диагнозом пищевая токсикоз-инфекция и острая кишечная инфекция. Все они питались в заведении общественного питания Tomash Kebab (ул. П. Кулиша, 10).

По состоянию на 17.00 16 июля, всего за помощью обратились 29 человек, в том числе - 1 ребенок, из которых госпитализировано 27 человек, выписано из ЛОИКЛ - 8 человек, в стационаре остается 19 человек, 2 лица, одно из которых - ребенок, в возрасте 17 лет, отказались от госпитализации и находятся на амбулаторном лечении.

Пациентам проводят комплекс лечебно-диагностических мероприятий, согласно клинических протоколов МОЗ Украины.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 июля, 2018 вторник

больше новостей

17 июля, 2018 вторник

16 июля, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать