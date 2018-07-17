Отравление фаст-фудом во Львове: число заболевших возросло до 29

17 июля, 2018, 14:38

Количество отравившихся во львовском фаст-фуде Tomash Kebab возросло до 29 человек

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

13 июля во Львовский областной центр экстренной медицинской помощи поступило сообщение о госпитализации пациентов с диагнозом пищевая токсикоз-инфекция и острая кишечная инфекция. Все они питались в заведении общественного питания Tomash Kebab (ул. П. Кулиша, 10).

По состоянию на 17.00 16 июля, всего за помощью обратились 29 человек, в том числе - 1 ребенок, из которых госпитализировано 27 человек, выписано из ЛОИКЛ - 8 человек, в стационаре остается 19 человек, 2 лица, одно из которых - ребенок, в возрасте 17 лет, отказались от госпитализации и находятся на амбулаторном лечении.

Пациентам проводят комплекс лечебно-диагностических мероприятий, согласно клинических протоколов МОЗ Украины.