Количество пострадавших от отравления в центре Львова возросло до 25 человек

16 июля, 2018, 10:40

В результате массового отравления в фаст-фуде в центре Львова к врачам за помощью обратились уже 25 человек

Об этом сообщает местное издание 032ua.

По информации департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, по состоянию на вечер воскресенья, 15 июля, за помощью к врачам обратилось 25 человек, среди которых один ребенок.

Врачи госпитализировали 23 человека и 17-летнего ребенка, Они находятся на амбулаторном лечении.

Напомним, что в пятницу, 13 июля, в фаст-фуде "Томаш кебаб", что на улице Кулиша 10, отравились 9 человек. Позже количество пострадавших возросло до 10 человек, а в полиции открыли уголовное производство по факту массового отравления людей в кафе в центре Львова.