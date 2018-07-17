Королевский напиток: как приготовить любимый коктейль Меган Маркл
17 июля, 2018, 12:21
Герцогиня Сассекская Меган рассказала, какой коктейль уже несколько лет она больше всего любит пить летом и как его приготовить
Об этом пишет Meghan's Mirror.
Любимый коктейль Маркл называется "Пиммс". По ее рецепту, главная его особенность - в сезонных фермерских овощах и фруктах. Именно они создают настоящий летний вкус.
Ключевыми же продуктами являются цитрусовые и пряные травы.
Что нужно:
- Свежая мята
- Ленты из свежего огурца
- Цедра грейпфрута
- Тонко нарезанная редиска
- Стебли сельдерея
- Лед
- Лайм
- Джин
- Тоник, газированная вода и ликер Мараскин
Как приготовить:
- Кладем небольшое количество нарезанного огурца, мяты, сельдерея, редиса, лайма;
- Заполняем стакан льдом;
- В шейкер добавляем около 20 г джина и немного ликера Мараскин;
- В шейкере смешиваем алкоголь со льдом;
- В стакан выливаем 2/3 тоника и 1/3 газированной воды;
- Процеживаем смесь джина и ликера в два стакана.
- Коктейль украшаем цедрой грейпфрута.
Меган добавляет: если грейпфрута нет, его можно заменить лимоном, а редиску, которая очень быстро исчезает с прилавков, можно и не добавлять. Она также предлагает экспериментировать и добавлять ингредиенты в разных пропорциях.
- Напомним, медики определили, что 50 грамм мармелада ежедневно положительно влияют на организм.
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