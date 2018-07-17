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Королевский напиток: как приготовить любимый коктейль Меган Маркл

Герцогиня Сассекская Меган рассказала, какой коктейль уже несколько лет она больше всего любит пить летом и как его приготовить

Об этом пишет Meghan's Mirror.

Любимый коктейль Маркл называется "Пиммс". По ее рецепту, главная его особенность - в сезонных фермерских овощах и фруктах. Именно они создают настоящий летний вкус.

Ключевыми же продуктами являются цитрусовые и пряные травы.

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Что нужно:

  • Свежая мята
  • Ленты из свежего огурца
  • Цедра грейпфрута
  • Тонко нарезанная редиска
  • Стебли сельдерея
  • Лед
  • Лайм
  • Джин
  • Тоник, газированная вода и ликер Мараскин

Как приготовить:

  • Кладем небольшое количество нарезанного огурца, мяты, сельдерея, редиса, лайма;
  • Заполняем стакан льдом;
  • В шейкер добавляем около 20 г джина и немного ликера Мараскин;
  • В шейкере смешиваем алкоголь со льдом;
  • В стакан выливаем 2/3 тоника и 1/3 газированной воды;
  • Процеживаем смесь джина и ликера в два стакана.
  • Коктейль украшаем цедрой грейпфрута.

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Меган добавляет: если грейпфрута нет, его можно заменить лимоном, а редиску, которая очень быстро исчезает с прилавков, можно и не добавлять. Она также предлагает экспериментировать и добавлять ингредиенты в разных пропорциях.

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