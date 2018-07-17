Королевский напиток: как приготовить любимый коктейль Меган Маркл

17 июля, 2018, 12:21

Герцогиня Сассекская Меган рассказала, какой коктейль уже несколько лет она больше всего любит пить летом и как его приготовить

Об этом пишет Meghan's Mirror.

Любимый коктейль Маркл называется "Пиммс". По ее рецепту, главная его особенность - в сезонных фермерских овощах и фруктах. Именно они создают настоящий летний вкус.

Ключевыми же продуктами являются цитрусовые и пряные травы.

Что нужно:

Свежая мята

Ленты из свежего огурца

Цедра грейпфрута

Тонко нарезанная редиска

Стебли сельдерея

Лед

Лайм

Джин

Тоник, газированная вода и ликер Мараскин

Как приготовить:

Кладем небольшое количество нарезанного огурца, мяты, сельдерея, редиса, лайма;

Заполняем стакан льдом;

В шейкер добавляем около 20 г джина и немного ликера Мараскин;

В шейкере смешиваем алкоголь со льдом;

В стакан выливаем 2/3 тоника и 1/3 газированной воды;

Процеживаем смесь джина и ликера в два стакана.

Коктейль украшаем цедрой грейпфрута.

Меган добавляет: если грейпфрута нет, его можно заменить лимоном, а редиску, которая очень быстро исчезает с прилавков, можно и не добавлять. Она также предлагает экспериментировать и добавлять ингредиенты в разных пропорциях.