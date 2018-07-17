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Какие сладости кушать, чтобы быть здоровым. Ответ экспертов

Медики определили, какие сладости положительно влияют на организм и сколько их нужно употреблять в день

Об этом пишет MedikForum.

Медики считают, что умеренное употребление качественного мармелада, а также конфитюра и джема может принести много пользы здоровью.

Когда мармелад попадает в организм, он проявляет абсорбирующие свойства. Благодаря этому мармелад активизирует процессы выведения из организма потенциально опасных и токсичных компонентов: тяжелых металлов, побочных продуктов метаболизма, желчных кислот, анаболиков, холестерина и тому подобное.

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Исследования биологов Стокгольмского университета показало, что мармелад и фруктовое желе и некоторые виды варенья богаты на пектин - растворимую клетчатку, которая содержится в большинстве натуральных плодов. Именно за счет пектина эти виды сладостей работают как эффективные очистители организма.

В состав мармелада входит желатин, который укрепляет хрящевую ткань, улучшает состояние кожи и волос.

Наиболее полезный - желейно-фруктовый мармелад. В профилактических целях специалисты рекомендуют употреблять не менее 2 граммов пектина в день. Такую норму обеспечивают 50 граммов мармелада.

Рецепт сливового мармелада

  • Сахар - 200 г
  • Сливы сладкие - 700 г
  • Инвертный сироп - 60 мл
  • Лимонный сок - 2 ст.л.
  • Пектин яблочный - 6 г

Как приготовить:

Инвертный сироп:

  • Сахар и воду доводим до кипения;
  • Добавляем лимонную кислоту на кончике ножа и варим на небольшом огне в течение 15 минут.

Домашний мармелад

  • Сливы без косточек перебиваем в блендере в пюре;
  • В сахар добавляем пектин и перемешиваем;
  • Выливаем сливовое пюре в сотейник с толстым дном и высокими краями;
  • Доводим до кипения, вливаем смесь сахара с пектином;
  • Постоянно помешивая, снова доводим массу до кипения и добавляем инвертный сироп. Кипятим на маленьком огне в течение 25 минут, периодически помешивая;
  • В конце добавляем в мармелад лимонный сок;
  • Перемешиваем, немного охлаждаем массу и раскладываем ее по силиконовым формочкам для конфет. Размещаем в холодильник до полного застывания.

Когда мармелад застыл, вытаскиваем его и обваливаем в сахаре.

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