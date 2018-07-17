Какие сладости кушать, чтобы быть здоровым. Ответ экспертов
Об этом пишет MedikForum.
Медики считают, что умеренное употребление качественного мармелада, а также конфитюра и джема может принести много пользы здоровью.
Когда мармелад попадает в организм, он проявляет абсорбирующие свойства. Благодаря этому мармелад активизирует процессы выведения из организма потенциально опасных и токсичных компонентов: тяжелых металлов, побочных продуктов метаболизма, желчных кислот, анаболиков, холестерина и тому подобное.
Исследования биологов Стокгольмского университета показало, что мармелад и фруктовое желе и некоторые виды варенья богаты на пектин - растворимую клетчатку, которая содержится в большинстве натуральных плодов. Именно за счет пектина эти виды сладостей работают как эффективные очистители организма.
В состав мармелада входит желатин, который укрепляет хрящевую ткань, улучшает состояние кожи и волос.
Наиболее полезный - желейно-фруктовый мармелад. В профилактических целях специалисты рекомендуют употреблять не менее 2 граммов пектина в день. Такую норму обеспечивают 50 граммов мармелада.
Рецепт сливового мармелада
- Сахар - 200 г
- Сливы сладкие - 700 г
- Инвертный сироп - 60 мл
- Лимонный сок - 2 ст.л.
- Пектин яблочный - 6 г
Как приготовить:
Инвертный сироп:
- Сахар и воду доводим до кипения;
- Добавляем лимонную кислоту на кончике ножа и варим на небольшом огне в течение 15 минут.
Домашний мармелад
- Сливы без косточек перебиваем в блендере в пюре;
- В сахар добавляем пектин и перемешиваем;
- Выливаем сливовое пюре в сотейник с толстым дном и высокими краями;
- Доводим до кипения, вливаем смесь сахара с пектином;
- Постоянно помешивая, снова доводим массу до кипения и добавляем инвертный сироп. Кипятим на маленьком огне в течение 25 минут, периодически помешивая;
- В конце добавляем в мармелад лимонный сок;
- Перемешиваем, немного охлаждаем массу и раскладываем ее по силиконовым формочкам для конфет. Размещаем в холодильник до полного застывания.
Когда мармелад застыл, вытаскиваем его и обваливаем в сахаре.
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