Какие сладости кушать, чтобы быть здоровым. Ответ экспертов

17 июля, 2018, 11:10

Медики определили, какие сладости положительно влияют на организм и сколько их нужно употреблять в день

Об этом пишет MedikForum.

Медики считают, что умеренное употребление качественного мармелада, а также конфитюра и джема может принести много пользы здоровью.

Когда мармелад попадает в организм, он проявляет абсорбирующие свойства. Благодаря этому мармелад активизирует процессы выведения из организма потенциально опасных и токсичных компонентов: тяжелых металлов, побочных продуктов метаболизма, желчных кислот, анаболиков, холестерина и тому подобное.

Исследования биологов Стокгольмского университета показало, что мармелад и фруктовое желе и некоторые виды варенья богаты на пектин - растворимую клетчатку, которая содержится в большинстве натуральных плодов. Именно за счет пектина эти виды сладостей работают как эффективные очистители организма.

В состав мармелада входит желатин, который укрепляет хрящевую ткань, улучшает состояние кожи и волос.

Наиболее полезный - желейно-фруктовый мармелад. В профилактических целях специалисты рекомендуют употреблять не менее 2 граммов пектина в день. Такую норму обеспечивают 50 граммов мармелада.

Рецепт сливового мармелада

Сахар - 200 г

Сливы сладкие - 700 г

Инвертный сироп - 60 мл

Лимонный сок - 2 ст.л.

Пектин яблочный - 6 г

Как приготовить:

Инвертный сироп:

Сахар и воду доводим до кипения;

Добавляем лимонную кислоту на кончике ножа и варим на небольшом огне в течение 15 минут.

Домашний мармелад

Сливы без косточек перебиваем в блендере в пюре;

В сахар добавляем пектин и перемешиваем;

Выливаем сливовое пюре в сотейник с толстым дном и высокими краями;

Доводим до кипения, вливаем смесь сахара с пектином;

Постоянно помешивая, снова доводим массу до кипения и добавляем инвертный сироп. Кипятим на маленьком огне в течение 25 минут, периодически помешивая;

В конце добавляем в мармелад лимонный сок;

Перемешиваем, немного охлаждаем массу и раскладываем ее по силиконовым формочкам для конфет. Размещаем в холодильник до полного застывания.

Когда мармелад застыл, вытаскиваем его и обваливаем в сахаре.