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5 продуктов, которые могут испортить секс

Специалисты составили "черный список" продуктов, из-за которых придется отказаться от запланированного секса

Об этом пишет MedikForum.

Эксперты рекомендуют не употреблять в пищу бобы, капусту и брокколи. Дело в том, что в процессе их усвоения организм задействует бактерии, высвобождающие метан. Это приводит к вздутию живота и чувство дискомфорта, поэтому сексуальный пыл может полностью исчезнуть.

Также не стоит жевать жвачку. Она помогает воздуху скапливаться в животе и вызывает ощущение вздутия, а ментол снижает уровень тестостерона.

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Не рекомендуется есть сладкую и крахмалистую пищу. Например, картофель фри повышает уровень глюкозы в крови и, как следствие, концентрацию инсулина. Сначала человек чувствует прилив энергии, но потом наступает резкий спад тонуса и сильное желание спать.

Энергетические напитки и газировка тоже в "черном списке". По словам экспертов, в них содержится усилитель вкуса - хинин. Это вещество может резко снизить сексуальное желание.

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