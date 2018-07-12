5 продуктов, которые могут испортить секс
Об этом пишет MedikForum.
Эксперты рекомендуют не употреблять в пищу бобы, капусту и брокколи. Дело в том, что в процессе их усвоения организм задействует бактерии, высвобождающие метан. Это приводит к вздутию живота и чувство дискомфорта, поэтому сексуальный пыл может полностью исчезнуть.
Также не стоит жевать жвачку. Она помогает воздуху скапливаться в животе и вызывает ощущение вздутия, а ментол снижает уровень тестостерона.
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Не рекомендуется есть сладкую и крахмалистую пищу. Например, картофель фри повышает уровень глюкозы в крови и, как следствие, концентрацию инсулина. Сначала человек чувствует прилив энергии, но потом наступает резкий спад тонуса и сильное желание спать.
Энергетические напитки и газировка тоже в "черном списке". По словам экспертов, в них содержится усилитель вкуса - хинин. Это вещество может резко снизить сексуальное желание.
- Напомним, ученые провели исследования и выяснили, что регулярное употребление орехов может улучшить качество спермы.
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