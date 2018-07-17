Как украинец Лунин провел первую тренировку в "Реале"
17 июля, 2018, 10:55
Украинский голкипер Андрей Лунин провел первую тренировку в мадридском "Реале"
Об этом сообщает "Реал" в twitter.
16 июля "Реал" начал подготовку к новому сезону. К мадридцам присоединился и украинский голкипер Андрей Лунин, который провел в составе прославленного клуба первую тренировку. Новичок чувствовал себя уверенно и даже лично поздравил с днем рождения звездного валлийца Гарета Бэйла.
Trabajo modo #RMCity | #HalaMadrid pic.twitter.com/5yHsxyog9A— Real Madrid C. F. (@realmadrid) 16 июля 2018 г.
- В июне "Реал" объявил о трансфере 19-летнего голкипера "Зари", по неофициальной информации мадридцы заплатили за Лунина около 12 млн евро.
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