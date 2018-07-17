Как украинец Лунин провел первую тренировку в "Реале"

17 июля, 2018, 10:55

Украинский голкипер Андрей Лунин провел первую тренировку в мадридском "Реале"

Об этом сообщает "Реал" в twitter.

16 июля "Реал" начал подготовку к новому сезону. К мадридцам присоединился и украинский голкипер Андрей Лунин, который провел в составе прославленного клуба первую тренировку. Новичок чувствовал себя уверенно и даже лично поздравил с днем рождения звездного валлийца Гарета Бэйла.

В июне "Реал" объявил о трансфере 19-летнего голкипера "Зари", по неофициальной информации мадридцы заплатили за Лунина около 12 млн евро.

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