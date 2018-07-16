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Чрезмерное пребывание на солнце может привести к раку. В МЗ рассказали, надо ли загорать

В МЗ развенчали летний миф о том, что загар на теле свидетельствует о здоровье и красоте человека

Об этом Ульяна Супрун написала совместно с автором Еспресо.TV Дарьей Прокопик на своей Facebook-странице.

Эксперты привели несколько аргументов, почему "жариться" на солнышке не лучшее занятие летом:

Загар никоим образом не способствует здоровью

Мы ассоциируем его со здоровым и красивым видом, на самом же деле, загар является признаком того, что кожа пострадала от ультрафиолетового излучения и пытается "защититься".

Чрезмерное пребывание на солнце - фактор риска развития рака кожи

По данным Всемирной организации здравоохранения, около 3 миллионов случаев рака кожи диагностируются по всему миру ежегодно. И хотя рак кожи более распространен среди людей, имеющих светлый цвет кожи, однако это не означает, что более смуглые люди в безопасности.

Если вы хорошо загораете и быстро темнеете, ультрафиолетовое излучение также вредно для вашего организма.

Образование витамина D в коже ограничено

Если ваш железный аргумент для загара был витамин D, которым надо запастись на всю долгую зиму, то и это не так. После того, как его образовалась определенное количество, этот процесс останавливается, и благодаря длительному лежанию на пляже мы больше не умножаем запасы витамина D.

Загар не помогает становиться красивее

Упругость и увлажненность кожи поддерживают вещества коллаген и гиалуроновая кислота. А действие ультрафиолета их разрушает, и не дает образовывать новые. Поэтому солнце действительно сушит и старит кожу, и никакие увлажняющие средства не остановят. Ибо вещества, которые могут удержать влагу, разрушены.

Эксперты советуют наносить солнцезащитный крем каждый раз, когда выходите на улицу или идете отдыхать на пляж; находиться как можно меньше на солнце, и особенно избегать его с 11 до 16 часов.

Также, по словам Ульяны Супрун и Дарьи Прокопик, стоит носить кепки и панамки, одежду с длинными рукавами и брюки для защиты от солнечных лучей.

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