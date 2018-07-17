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Экс-голкипер "Шахтера" перешел в польский клуб


фото: miedzlegnica.eu
Бывший вратарь донецкого "Шахтера" Антон Каниболоцкий продолжит карьеру в польском клубе "Медзь"

Об этом сообщает официальный сайт польской команды.

30-летний Каниболоцкий уже прошел в "Медзи" медосмотр и подписал с клубом двухлетний контракт. "Медзь" в прошлом сезоне выиграл соревнования во втором по силе польском дивизионе и в новом чемпионате выступит в элитном Экстраклассе.

Последним клубом украинца был азербайджанский "Карабах", за который он провел 8 матчей и пропустил 6 голов.

Антон Каниболоцкий является воспитанником киевского "Локомотива". На профессиональном уровне выступал за "Днепр", "Кривбасс" и "Шахтер", в котором играл с 2012 до 2017 года, но не смог стать основным голкипером.

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