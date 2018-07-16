В приюте Харькова лопатами и палками убили котят

16 июля, 2018, 12:20

Ночью 15 июля в Харькове неизвестные ворвались в мини-приют и убили котов

Об этом сообщила харьковская зоозащитница Марина Суркова на своей странице в Facebook. По ее словам, в тот момент владелицы заведения не было на месте.

Отмечается, что животных рубили лопатами и били палками. И подозревают в этой ужасной расправе подростков.

"Я подозреваю подростков, живущих неподалеку. Они часто лазили по моему двору в мое отсутствие, гладили котят, заходили в дом, все время что-то высматривали. Соседи у нас все адекватные, мои животные никому не мешают, противников приюта нет", - рассказала 057 Тарасова.

Владелица приюта добавила, что зимой уже был подобный случай. Тогда до полусмерти избили собаку и двух ее щенков. Собаку вылечили, а щенки сбежали из приюта и не вернулись.

На данный момент полиция решает вопрос о внесении события в Единый реестр досудебных расследований. Погибших животных полицейские забрали на экспертизу.

"Мы провели два осмотра. Во время второго уже собрали все необходимые материалы, сняли отпечатки пальцев", - рассказала пресс-офицер Нацполиции в Харьковской области Оксана Калмыкова.