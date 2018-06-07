На Закарпатье мужчина привязал коня к машине и таскал по асфальту

7 июня, 2018, 13:15

На Закарпатье мужчина привязал коня к автомобилю УАЗ и буксировал, нанеся животному повреждения

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Закарпатской области, передает УНИАН.

Происшествие случилось вечером 6 июня в селе Черная Тиса. 39-летний мужчина решил поиздеваться над животным, поймав его на пастбище недалеко от реки.

"На место происшествия выехали сотрудники Раховского отделения полиции, которые установили, что лошадь заявителя получила телесные повреждения. Мужчина указал на человека, покалечившего животное. Продолжается проверка, уголовного дела пока нет, поскольку следователь имеет на это 24 часа со времени поступления заявления от потерпевшего", - сообщили в полиции.

Животное падало, упиралось, потеряло подковы, а также получило повреждения глаз и туловища. Местные жители вызвали полицию.

Конь принадлежит многодетной семье, проживающей в селе Черная Тиса. Местные жители также распространили фото пострадавшего животного в соцсетях.

Как они утверждают, издевался над животным их односельчанин – бывший работник лесного хозяйства, который был в нетрезвом состоянии.