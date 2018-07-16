Порошенко прокомментировал заявление Путина об Украине на встрече с Трампом

16 июля, 2018, 23:31

Президент Петр Порошенко прокомментировал заявления лидера РФ Владимира Путина об Украине во время встречи с главой США Дональдом Трампом

Об этом Порошенко заявил в эфире ICTV.

"Основываясь на моей встрече с Трампом, которая состоялась накануне на саммите Украина-НАТО, основываясь на итоговых документах саммита НАТО, где стоит в том числе и подпись Трампа, Украина была и остается среди первых приоритетов как НАТО, так и США. То, что об этом говорил Путин, для меня является очевидным, что если так много говорил, то и ему оно чешется", - отметил Порошенко.

Ранее Путин заверил американского президента, что Россия сохранит транзит российского газа через Украину после строительства газопровода "Северный поток-2".

Также Путин заявил, что США должны "более решительно" настраивать Украину на выполнение Минских соглашений.