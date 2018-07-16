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РФ готова сохранить транзит газа через Украину, если будет решен спор в Стокгольмском арбитраже


фото: Reuters
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ будет готова продлить контракт на транзит российского газа в страны ЕС через территорию Украины в случае урегулирования спора в Стокгольмском арбитраже

Об этом заявил Путин во время брифинга по результатам переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки, передает Еспресо.TV.

"Я заверил господина президента в том, что Россия готова сохранить транзит газа через территорию Украины. Более того - мы готовы продлить транзитный контракт, который истекает в следующем году, в случае урегулирования спора между субъектами в Стокгольмском арбитраже", - заверил Путин.

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