РФ готова сохранить транзит газа через Украину, если будет решен спор в Стокгольмском арбитраже

16 июля, 2018, 19:30

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ будет готова продлить контракт на транзит российского газа в страны ЕС через территорию Украины в случае урегулирования спора в Стокгольмском арбитраже

Об этом заявил Путин во время брифинга по результатам переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки, передает Еспресо.TV.

"Я заверил господина президента в том, что Россия готова сохранить транзит газа через территорию Украины. Более того - мы готовы продлить транзитный контракт, который истекает в следующем году, в случае урегулирования спора между субъектами в Стокгольмском арбитраже", - заверил Путин.