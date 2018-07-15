Израиль и ХАМАС после многодневных мощных атак объявили перемирие

15 июля, 2018, 08:39

Представитель палестинского движения ХАМАС Фаузи Бархум заявил, что военные Израиля и представители ХАМАС договорились о прекращении огня в секторе Газа

Об этом сообщается на сайте организации.

Фаузи Бархум поблагодарил Египет за посредничество в переговорах и отметил, что "усилия сторон позволят вернуться к затишью и остановить эскалацию".

Перемирие наступило после того, как Израиль нанес мощнейший за последние четыре года удар по позициям ХАМАС, передает ВВС.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что атака стала ответом на ракеты, выпущенные представителями ХАМАС.

Эскалация конфликта началась 14 мая. Одна из причин - торжественное открытие посольства США в Иерусалиме, которое произошло в результате решения американского президента Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.