Израиль и ХАМАС после многодневных мощных атак объявили перемирие
15 июля, 2018, 08:39
Представитель палестинского движения ХАМАС Фаузи Бархум заявил, что военные Израиля и представители ХАМАС договорились о прекращении огня в секторе Газа
Об этом сообщается на сайте организации.
Фаузи Бархум поблагодарил Египет за посредничество в переговорах и отметил, что "усилия сторон позволят вернуться к затишью и остановить эскалацию".
Перемирие наступило после того, как Израиль нанес мощнейший за последние четыре года удар по позициям ХАМАС, передает ВВС.
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что атака стала ответом на ракеты, выпущенные представителями ХАМАС.
Эскалация конфликта началась 14 мая. Одна из причин - торжественное открытие посольства США в Иерусалиме, которое произошло в результате решения американского президента Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.
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