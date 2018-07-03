Хакеры ХАМАС пытались взломать мобильные телефоны израильских военных

3 июля, 2018, 23:12

В Израиле заявили, что хакеры из движения ХАМАС пытались получить доступ к мобильным телефонам израильских военных через приложения для виртуального общения

Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

Так, начиная с января представители ХАМАС знакомились с солдатами на Facebook, представляясь молодыми женщинами. Фотографии и личные данные девушек были взяты с реальных аккаунтов в соцсети.

Собеседницы также писали военным в мессенджере WhatsApp, после чего предлагали установить более удобное приложение для общения - Glancelove или Winkchat.

Как сообщается, израильские спецслужбы обнаружили в Google Play три приложения, которые контролируются представителями ХАМАС. Также члены движения использовали приложение World Cup, посвященный чемпионату мира по футболу. После установки программа передавала данные о местоположении абонента, предоставляла доступ к информации, которая хранится на аппарате и работала как подслушивающее устройство.