Хакеры ХАМАС пытались взломать мобильные телефоны израильских военных
Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.
Так, начиная с января представители ХАМАС знакомились с солдатами на Facebook, представляясь молодыми женщинами. Фотографии и личные данные девушек были взяты с реальных аккаунтов в соцсети.
Собеседницы также писали военным в мессенджере WhatsApp, после чего предлагали установить более удобное приложение для общения - Glancelove или Winkchat.
Как сообщается, израильские спецслужбы обнаружили в Google Play три приложения, которые контролируются представителями ХАМАС. Также члены движения использовали приложение World Cup, посвященный чемпионату мира по футболу. После установки программа передавала данные о местоположении абонента, предоставляла доступ к информации, которая хранится на аппарате и работала как подслушивающее устройство.
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